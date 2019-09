Torino, cede una condotta e si apre una voragine nella strada

Una voragine si è aperta nella sera di sabato 14 settembre in strada Castello di Mirafiori, a Torino, a causa della rottura di una condotta di scarico. Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso la strada nel tratto tra via Artom e via Fratello Garrone. I tecnici Smat sono al lavoro per riparare la condotta. Settimana scorsa, un'altra voragine si era aperta in via Somalia a causa del cedimento di una parte del canale fognario.