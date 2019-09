Valsesia, incidente in montagna: morti due escursionisti

A Rassa, in Valsesia nel Vercellese, questa mattina, sabato 14 settembre, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno trovato i corpi senza vita di due anziani di nazionalità belga. Le ricerche della coppia dispersa erano in corso da ieri sera, venerdì 13 settembre, con l'ausilio dei carabinieri e della guardia di finanza. Le salme sono state individuate dopo lunghe ricerche in una zona impervia e recuperate dall'elisoccorso.

La tragedia

I due turisti erano stati visti l'ultima volta attorno all'ora di pranzo in un ristorante della zona. Ancora da chiarire le cause del decesso dei due escursionisti, anche se non si esclude una caduta accidentale dopo aver imboccato un sentiero sbagliato.