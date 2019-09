Scontro tra auto nel Novarese: morto un 78enne e ferite due persone

Un uomo di 78 anni è morto all'ospedale di Borgomanero, nel Novarese, dove è stato trasportato in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale fra due auto tra Fontaneto d'Agogna e Cressa, sulla ss229.

Nello scontro sono rimaste ferite altre due persone: una è ricoverata in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara, l'altra è stata trasportata dal 118 in codice giallo a Borgomanero. Sul posto, per liberare i feriti dalle lamiere, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.