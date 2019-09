Cuneo, perde controllo della moto: 29enne muore travolta da auto

Tragedia questa mattina, 14 settembre, sulle strade di Cuneo. Una 29enne è morta nella galleria Est Ovest della città travolta da un’auto dopo aver perso il controllo della sua moto, una Kawasaki 650. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30.

La dinamica

La ragazza, che viveva a Cuneo e lavorava come grafica a Trinità, stava transitando lungo la galleria che passa sotto l’altipiano cuneese, in direzione della frazione Confreria, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, venendo travolta da un’Opel Astra che stava sopraggiungendo nella direzione opposta. Sotto choc il conducente dell'auto, che è stato portato al pronto soccorso.

I vigili urbani sono al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico sinistro. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico.