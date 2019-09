Incidente mortale nella mattinata di oggi, venerdì 13 settembre, in Corso Europa a Volpiano, nel Torinese. Poco dopo le 8, all’incrocio con via Pisa, si sono scontrati un mezzo pesante e una moto Bmw Xr1100 per cause ancora in fase di accertamento.

Morto il conducente della moto

Il centauro, sbattendo contro il rimorchio del camion, è morto sul colpo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Chivasso. L'autista del mezzo pesante, di origini albanesi, ha subito fermato la corsa del mezzo ma i soccorsi per il motociclista sono stati inutili.