Spacciano marijuana e cocaina: arrestati padre e figlio nel Cuneese

Padre e figlio di 58 e 21 anni, residenti a Boves, nel Cuneese, sono stati arrestati dalla polizia per traffico di droga. In due blitz in contemporanea in una villa di Boves e in un appartamento in centro a Cuneo, gli uomini delle forze dell’ordine hanno scoperto e sequestrato due serre di marijuana “White Siberian”, con un altissimo principio attivo, sette etti di hashish divisi in panetti, 50 grammi di cocaina nascosti in una macchinetta per il caffè e una decina di grammi di marijuana pressata pronta per la vendita, oltre a 3mila euro in contanti, provento dello spaccio.

I due avevano auto di lusso e una potente moto

La polizia monitorava da tempo i due: il padre è operaio e il figlio disoccupato, ma conducevano un alto tenore di vita, tra auto di lusso e una potente motocicletta. Dopo la convalida degli arresti i due sono stati sottoposti dal tribunale alla misura cautelare del'obbligo di dimora.