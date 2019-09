Torino, arrestato tre volte continua a spacciare: di nuovo in manette

Era stato arrestato tre volte nel giro di tre mesi per droga ma, tornato in libertà, continuava a spacciare tra le vie del quartiere Barriera di Milano, a Torino, nonostante fosse anche soggetto a un divieto di dimora nel capoluogo piemontese. In manette per la quarta volta è finito un pusher senegalese di 31 anni, bloccato dalla polizia in corso Palermo. L’uomo è accusato di spaccio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Altri quattro arresti

L’uomo è stato arrestato nell’ambito di un controllo alla periferia nord della città, durante il quale sono state individuate e condotte in carcere altre quattro persone: si tratta di un maliano di 23 anni, due gambiani, entrambi 22enni, e di un altro senegalese. Quest’ultimo è stato bloccato sul ponte Mosca dopo un breve inseguimento. Mentre tentava la fuga, lo spacciatore ha gettato nel fiume un sacchetto con 46 ovuli di cocaina, recuperati in seguito grazie all'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco.