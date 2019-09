Meteo a Torino: le previsioni di oggi 10 settembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Nuvolosità in generale aumento, più compatta a ridosso delle Alpi occidentali e basso Piemonte dove non si escludono deboli precipitazioni; altrove asciutto. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità con schiarite anche ampie dalla sera. Temperature in aumento nei valori minimi e in lieve calo nei massimi, specie sul Piemonte occidentale. Venti in prevalenza deboli, eccetto che sulla Liguria dove è atteso in rinforzo di Maestrale nella seconda parte della giornata. Mar Ligure poco mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Biella

A Biella domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,4 µg/m³.