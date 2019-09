Recuperati due escursionisti dispersi in alta Valle Soana

Sono stati raggiunti nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 settembre i due escursionisti rimasti bloccati in alta Valle Soana, nel Torinese. I volontari del soccorso alpino li hanno portati a valle, entrambi sono in discrete condizioni di salute. I due escursionisti sono un 30enne residente in provincia di Alessandria e un 42enne di Torino.

I soccorsi

L'allarme è scattato nella sera di lunedì 9, i due si trovavano sulla cima Fer, 2.600 metri di altezza, e non sono più riusciti a fare ritorno a valle. Le squadre hanno impiegato oltre tre ore per raggiungerli e hanno percorso l'ultimo tratto in arrampicata. L'intervento è stato immediato anche in virtù delle condizioni meteo in peggioramento. In quota i soccorritori oltre alle temperature molto basse hanno trovato anche una prima nevicata.