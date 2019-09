Finisce in un burrone con la moto in Val di Susa: morto in ospedale

Un motociclista è morto in ospedale a Torino,dopo essere precipitato in un burrone a Rubiana, in Val di Susa, sulla provinciale 187 vicino alla Goia del Pis. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto. Soccorso dai vigili del fuoco, è stato trasportato dall'elisoccorso del 118 al Cto dove è deceduto. I carabinieri sono impegnati nell'esatta ricostruzione dell'accaduto.