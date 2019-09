Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 7 all’8 settembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Giornata caratterizzata da ampie schiarite sulle regioni di Nord Ovest con cieli parzialmente nuvolosi. Tra pomeriggio e serata qualche focolaio temporalesco sull'Appennino ligure, Rosa, Ossola e Marittime, asciutto altrove. Nella notte possibilità di qualche temporale sull'Est Piemonte e Liguria di Levante, in moto verso Est. Temperature in ripresa, clima gradevole. Venti deboli e mar ligure poco mosso.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,5 µg/m³.