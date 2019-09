La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Il fronte perturbato genera una depressione sul Nord Italia che determina una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge più diffuse tra Piemonte e interne liguri con anche qualche temporale sul Levante. Fenomeni in attenuazione ed esaurimento in serata. Clima molto fresco a tutte le quote con massime generalmente intorno ai 20°C. Venti tesi di tramontana in Liguria, mare molto mosso o agitato al largo.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,6 µg/m³.