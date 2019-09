Ritorno di fiamma in cucina, 56enne ustionata gravemente nel Torinese

Tre persone sono rimaste ustionate, una gravemente, in una villetta alla periferia di Agliè, nel Torinese, a causa di un ritorno di fiamma in cucina. La casa è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco di Ivrea.

Una 56enne è stata trasportata inelicottero in ospedale

Una donna di 56 anni ha riportato ustioni sul 70% del corpo ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Ivrea. Feriti in maniera lieve la figlia e il compagno, anche loro ricoverati.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Agliè.