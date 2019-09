Verbania, picchiò coetaneo e lo mandò in coma: arrestato 30enne

Un 30enne è stato arrestato oggi, 4 settembre, per il pestaggio di un coetaneo, picchiato per un quarto d’ora e ricoverato in coma da oltre due mesi. Il fatto è avvenuto a Ornavasso (VCO) nel giugno scorso, sotto gli occhi di una donna.

Per l'aggressore, il gip del tribunale di Verbania ha disposto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio, già eseguita. Resta da chiarire il movente.