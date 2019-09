Torino, lo vede orinare in strada e lo aggredisce: denunciato

Arrestato un 49enne a Torino, accusato di aver preso a bottigliate in testa un uomo che aveva appena visto orinare in strada, vicino a un cassonetto nel quartiere San Salvario. Gli agenti di polizia hanno visto i due mentre si accapigliavano, notando anche che uno di loro perdeva vistosamente sangue da una ferita al collo, e li hanno bloccati. A quanto si apprende, l'aggressore, di origini marocchine, è già noto alle forze dell'ordine e destinatario di un precedente ordine di espulsione. La vittima, di orgini somale, è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in cinque giorni, ma è stata anche multata per atti contrari alla pubblica decenza.