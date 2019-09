Mondovì, finti carabinieri rubano gioielli e 250 euro a un’anziana

Fingendosi carabinieri, sono riusciti a rubare alcuni gioielli e 250 euro a una donna di 68anni residente in una cascina tra gli abitati di Mondovì e Briaglia, nel Cuneese. Gli autori del colpo, secondo i primi accertamenti, sarebbero due sinti che si sono introdotti nella casa delle vittima mostrando un tesserino fasullo.

Il furto

I due malviventi si sono recati presso l’abitazione dell’anziana, dicendole di essere lì per eseguire un controllo in seguito a dei furti. Perplessa, la donna ha manifestato l’intenzione di chiamare il nipote ma i ladri le hanno detto che l’uomo si trovava in caserma a sporgere denuncia. La 68enne ha quindi mostrato alla coppia di finti carabinieri un cofanetto al cui interno c’erano alcuni gioielli. Con una mossa fulminea, i due sono riusciti a sottrarglieli, dicendo poi che effettivamente il furto aveva avuto luogo. In seguito, prima di lasciare la cascina, i due rapinatori sono riusciti a rubare il denaro contenuto nel portafogli della donna, circa 250 euro. Quando si è accorta del furto, la donna è corsa dalla vicina per dare l’allarme.