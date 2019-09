Meteo a Torino: le previsioni di oggi 1 settembre

La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Una blanda circolazione depressionaria si isola sul basso Tirreno ma non interessa direttamente le regioni settentrionali. Nuvolosità irregolare ma con ampie schiarite nel corso del giorno; possibilità di piovaschi o locali temporali sparsi, più che altro sui rilievi. Clima ancora caldo e afoso.

La situazione meteo a Novara

A Novara nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3 µg/m³.