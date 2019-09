Torino, Juve-Napoli: verso la denuncia per 100 tifosi azzurri

Un centinaio di ultrà del Napoli saranno denunciati con l’accusa di aver violato il divieto, in occasione della partita Juventus-Napoli di ieri 31 agosto a Torino, a vendere biglietti per assistere al match ai residenti in provincia di Napoli. Secondo gli accertamenti della Digos infatti i tifosi azzurri sarebbero riusciti a entrare in possesso dei tagliandi per l'Allianz Stadium, aggirando il divieto imposto dalla Prefettura torinese. La denuncia sarà formalizzata per l'inottemperanza a un provvedimento dell'autorità.

Le ricevitorie coinvolte

I tifosi, residenti a Napoli, erano riusciti a entrare in possesso dei biglietti grazie a due ricevitorie, in provincia di Isernia e a Torre del Greco (Napoli), i cui titolari verranno a loro volta denunciati. Con la collaborazione della Digos di Napoli è stato possibile rintracciare tutti gli ultrà interessati e a evitare la loro partenza per Torino.

Denunciato anche un tifoso juventino

Nel corso della partita è stato individuato dagli agenti un tifoso juventino di 25 anni che aveva acceso un fumogeno nelle gradinate della curva sud. Il giovane è stato denunciato, multato per violazioni del regolamento d'uso dell'Allianz Stadium, ovvero l'accensione del fumogeno e l'ingresso con una maglietta del gruppo ultrà dei Viking, da anni non autorizzato, gli è stata ritirata la tessera del tifoso ed è stata avviata la procedura per il Daspo.