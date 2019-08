A 30 anni dalla sua morte, la Juventus celebra Gaetano Scirea con una speciale mostra a lui dedicata presso il Museum bianconero. Un allestimento straordinario, con oggetti, fotografie, video e testimonianze di uno dei più grandi campioni della storia del club. L’esposizione, intitolata semplicemente ‘Gaetano Scirea’, apre al pubblico mercoledì 4 settembre, con anteprima riservata alla stampa martedì 3, anniversario della tragica scomparsa di Scirea. La mostra presenta una doppia immagine del giocatore, quella con la maglia della Juventus e quella con la maglia azzurra della Nazionale, con la quale vinse i Mondiali nel 1982.

'Mi chiamo Gaetano': una canzone in memoria di Scirea

In onore di Scirea, il compositore e sceneggiatore Giuseppe Fulcheri ha scritto il brano musicale 'Mi chiamo Gaetano', inciso da Incipit Record/Egea, che da martedì 3 sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download. La canzone sarà presentata in anteprima ad Acqui Terme (Alessandria), sede della prima edizione di uno dei tanti memorial dedicati al campione bianconero. Sempre nella località termale, si terrà una serata in ricordo di Scirea alla quale sono stati invitati il presidente della Figc Gravina, la vedova Mariella Scirea, il figlio Riccardo e gli ex calciatori Bettega, Furino, Marocchino, De Agostini e Claudio Sala. La metà dei proventi della vendita del brano musicale sarà destinata alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus per sostenere l'istituto di ricerca e cura in ambito oncologico.