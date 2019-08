Torino, spruzza spray urticante dentro a un treno: denunciato 54enne

Avrebbe usato dello spray urticante nel vagone di un treno regionale in partenza dalla stazione di Torino Porta Nuova e diretto a Bardonecchia: per questo un uomo di 54 anni, italiano e con precedenti, è stato denunciato dalla polizia ferroviaria. A causa della sostanza urticante i passeggeri presenti nella carrozza sono stati trasferiti su un altro convoglio, e due giovani, una volta a destinazione, hanno dovuto essere medicati per via del persistente bruciore agli occhi.

La denuncia

L’uomo è stato individuato grazie alle testimonianze degli stessi due ragazzi, che avevano visto il 54enne con in mano una bomboletta nera con tappo rosso, e grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Lo spray è stato trovato in un cestino per i rifiuti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato arrestato per minaccia a pubblico ufficiale con uso di una siringa. E’ stato denunciato per getto pericoloso di cose, interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e lesioni aggravate.