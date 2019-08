In auto con 1.500 chili di rame: 2 presunti ladri fermati nel Torinese

I carabinieri hanno arrestato due presunti ladri di rame a Chieri, nel Torinese, al termine di un lungo inseguimento, prima in auto e poi a piedi. Si tratta di due romeni di 37 e 26 anni. L’auto su cui viaggiano, una Lancia Lybra, non si è fermata a un posto di controllo. A bordo della vettura, risultata rubata qualche giorno fa a Rivoli, i militari hanno trovato 1.500 chilogrammi di rame, la cui provenienza è in corso di accertamento, e utensili vari per il taglio del materiale. Ai due presunti ladri sono per il momento contestati la ricettazione e il possesso di arnesi da scasso.