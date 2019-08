Meteo a Torino: le previsioni di oggi 29 agosto

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Il blando fronte giunto mercoledì si allontana dalle regioni di Nord-Ovest favorendo schiarite anche ampie alternate a residui annuvolamenti. Isolate note instabili diurne sui rilievi. Temperature in aumento nei valori massimi, ancora superiori ai 30 gradi in pianura. Venti deboli, mare poco mosso.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,3 µg/m³.