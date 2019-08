Meteo a Torino: le previsioni del 28 agosto

La situazione meteo in città

A Torino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un lieve cedimento dell'anticiclone favorisce il transito di un blando fronte perturbato responsabile di un generalmente aumento della nuvolosità sulle regioni di Nord-Ovest, accompagnato da qualche breve fenomeno a carattere sparso nel corso della giornata. Temperature in flessione nei valori massimi. Venti in prevalenza deboli. Mare ligure quasi calmo o poco mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,9 µg/m³.