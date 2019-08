Torino, due rapinatori arrestati in poche ore a Barriera di Milano

La polizia di Torino ha arrestato due rapinatori nel giro di poche ore a Barriera di Milano, quartiere a nord della città. Si tratta di due marocchini, di 27 e 29 anni, il primo bloccato dopo aver rubato una collana d’oro a un 70enne, il secondo dopo aver strappato il cellulare a un connazionale.

I due furti

A finire in manette per primo è stato il 29enne, intercettato in corso Giulio Cesare mentre era a bordo di una bicicletta. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, aveva appena derubato un suo connazionale alla fermata dell’autobus, in corso Palermo. Lo aveva spinto contro il semaforo e, brandendo una bottiglia di birra, gli aveva preso il cellulare e il permesso di soggiorno. Prima di fuggire, gli aveva anche strappato una collana e un bracciale. La vittima è riuscita a chiedere aiuto chiamando le forze dell'ordine da una cabina telefonica. Il rapinatore aveva nascosto la refurtiva negli slip. È stato denunciato per aver fornito false generalità e per non aver rispettato l'ordine del Questore di lasciare l’Italia.

Poco dopo è stato arrestato il 27enne, reo di aver rubato una collana d’oro a un anziano minacciandolo con un paio di forbici. Il 70enne, che nella colluttazione è caduto e ha sbattuto la testa, è riuscito a inseguire in auto il rapinatore e a bloccarlo in via Monte Rosa con l'aiuto di alcuni passanti.