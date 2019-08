Domodossola, trovato un uomo morto in casa

Nel centro cittadino di Domodossola, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, questa mattina, martedì 27 agosto, è stato trovato morto in casa un uomo di 55 anni. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel suo alloggio di via Monte Grappa. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che non lo vedevano da giorni. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Il 55enne viveva da solo: la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.