Controlli anti droga a Torino: 13 arresti a Barriera di Milano

Al termine di una serie di controlli effettuati a Barriera di Milano, quartiere alla periferia nord di Torino, la polizia ha arrestato tredici persone per droga. Tra loro, un pusher 21enne originario del Senegal, per fermare il quale gli agenti del commissariato di zona hanno dovuto fare ricorso allo spray urticante. Il giovane è accusato di detenzione di stupefacente, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli altri arresti

In manette è finito anche un altro spacciatore senegalese, intercettato in via Sospello. Per tentare di scampare all’arresto, l’uomo aveva nascosto la droga in un'intercapedine di un parcheggio sotterraneo. A trovarla è stato un poliziotto, accortosi che una delle grate era senza bulloni: all’interno era presente un involucro contenente dieci dosi di cocaina.

Dopo un breve inseguimento in via Martorelli, via Rondissone, corso Vercelli e via Lauro Rossi, la polizia ha fermato e ammanettato anche un nigeriano di 31 anni. Lo spacciatore aveva cercato di sbarazzarsi della sostanza stupefacente che teneva in un calzino gettandola in un cassonetto della spazzatura. L’uomo aveva poi cercato rifugio all’interno di un supermercato.