Salta il festival dello street food a Verbania: si indaga per truffa

La procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sul festival dello street food che si sarebbe dovuto tenere a Verbania che però è saltato all'ultimo minuto forse, sospettano gli inquirenti, a causa di una truffa. L'inchiesta è stata avviata dopo che la polizia municipale ha consegnato un fascicolo con le comunicazioni di notizie di reato relative allo manifestazione gastronomica.

La presunta truffa

L'evento, intitolato "Sapori e shopping sul lago" era stato organizzato dall'associazione Verbania Live, si doveva tenere in in piazza Fratelli Bandiera dal 14 al 25 agosto e prometteva specialità gastronomiche, musica e intrattenimento più una 'notte blu', in programma il 16 agosto, con negozi aperti la sera. Gli ambulanti, arrivati in città da tutta Italia, si sono accorti che in realtà non era stato allestito niente nella piazza. Avevano però pagato la caparra per partecipare e sostenuto delle spese per il viaggio e l'alloggio, così è scattata la denuncia.