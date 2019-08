Arrestato un uomo di 36 anni a Torino, sorpreso con 14 dosi di crack nascoste nel vano della luce di cortesia della sua auto. L'uomo è stato notato dagli agenti del commissariato Barriera Nizza in via Onorato Vigliani, all'angolo con via Nizza. Alla vista degli uomini delle forze dell'ordine, ha cercato di cambiare direzione ma è stato bloccato in piazza Bengasi. Nella vettura i poliziotti hanno anche sequestrato 360 euro in contanti.