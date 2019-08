La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Una blanda area di pressioni medio-basse centrate sull'Italia mantiene attiva una spiccata variabilità anche sulle regioni del Nord. Giornata caratterizzata da molti nubi e qualche goccia al mattino sul Piemonte occidentale. Nel corso del giorno qualche schiarita ma con qualche piovasco o breve temporale a evoluzione diurna, più probabile sui rilievi e zone adiacenti. Temperature stabili.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge. L temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord. Domenica giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,2 µg/m³.