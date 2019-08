Cuneo, sequestrate 5.500 pastiglie di ecstasy: un arresto

La polizia di Cuneo ha sequestrato a un 57enne di origini tunisine residente in città oltre 5.500 pasticche di ecstasy, per un valore superiore a 80 mila euro. L'uomo è stato arrestato. Le pasticche erano custodite all'interno di buste di plastica infilate in una borsa da viaggio. Il blitz è scattato al termine di un'indagine che ha preso il via durante i servizi programmati nel ponte di Ferragosto. Le indagini proseguono per comprendere se la droga fosse destinata ad un mercato locale o, come appare più probabile, allo smercio nell'intero Nord Ovest. Le pasticche sequestrate erano imbustate e contrassegnate con i classici simboli riconosciuti dagli assuntori, come il teschio, il diamante o le due frecce.