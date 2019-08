All'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, un uomo ha dato fuoco alla sala barelle del pronto soccorso. Così è finito in manette Marcello C. di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine. Nella giornata di ieri, venerdì 23 agosto, in stato di ebbrezza, si è presentato al pronto soccorso e dopo avere importunato i pazienti, ha chiamato i carabinieri affermando di avere con sé una bomba.

L'incendio

In seguito, il 41enne ha preso del disinfettante, lo ha sparso per la sala e ha appiccato il fuoco. Mentre i pazienti venivano evacuati e il personale spegneva le fiamme con gli estintori, l'uomo si è allontanato, ma è stato bloccato in una strada del centro cittadino dai carabinieri.