Alessandria, scoperti durante controllo 54 lavoratori non in regola

La guardia di finanza ha riscontrato la presenza di 54 lavoratori non in regola e di altri quattro completamente in nero durante i controlli in un'azienda del Tortonese, in provincia di Alessandria, collegata ad altre due società con sedi a Roma e Milano. Sono spiccate sanzioni per oltre 150mila euro.

L’azienda simulava contratti di appalto e subappalto

L'azienda tortonese, simulando contratti di appalto e subappalto per prestazioni di servizio, ha impiegato i dipendenti delle altre due imprese come addetti al riciclo di materiale plastico nei propri capannoni di Pontecurone. Con questo sistema ha evitato di accollarsi direttamente gli oneri contributivi e previdenziali. Molti lavoratori erano di origini nordafricane e nella maggior parte dei casi non conoscevano le società da cui formalmente dipendevano e nemmeno i reali datori di lavoro, essendo direttamente gestiti da un responsabile della “controllata”.