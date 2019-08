Scippano coppia di anziani e fuggono in bici, due arresti a Torino

Due marocchini di 23 e 29 anni sono stati arrestati per rapina in concorso in flagranza e denunciati per furto dagli agenti del commissariato San Paolo in Piazza del Monastero a Torino. I due hanno aggredito una coppia di ottantenni che passeggiavano per rubare una collanina d’oro e poi sono fuggiti su una bici nera.

Il furto è avvenuto davanti a un carabiniere

Ad assistere alla scena c'era un carabiniere libero dal servizio,che ha rincorso gli scippatori e ha chiamato il 112 fornendo l'identikit dei malviventi. Uno dei due, al collo, aveva una collana a maglie larghe rubata ad inizio agosto vicino alla Villa Tesoriera. Il particolare ha riscosso l'attenzione di un poliziotto che ha chiamato la vittima del furto per il riconoscimento.