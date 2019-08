Meteo a Torino: le previsioni di oggi 22 agosto

La situazione meteo in città

A Torino molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Pressione atmosferica in lieve ulteriore cedimento, ma con giornata attesa in prevalenza asciutta un po' ovunque fatta eccezione per qualche piovasco o acquazzone pomeridiano sulle Alpi. In nottata possibili piovaschi sulla pianura piemontese. Clima afoso ma non eccessivamente caldo, temperature diurne in genere al di sotto dei 30°C. Venti deboli e mar ligure poco mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Biella

A Biella molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,1 µg/m³.