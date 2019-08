Sul caso del neonato morto dopo il parto in casa, a inizio agosto, in Valsessera (Vercelli) l'Asl di Vercelli ha fatto sapere che "da un approfondimento sulla documentazione, presente all'interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Borgosesia e presso gli uffici del Distretto di Borgosesia, risulta che fossero state eseguite tutte le procedure in merito allo svolgimento del parto a domicilio, così come previsto dalla normativa regionale vigente in materia". L'Asl è stata interpellata dal legale di una della parti coinvolte.



La morte del piccolo

Il neonato è morto poco dopo la nascita, a chiamare i soccorsi erano stati gli stessi genitori, che si erano rivolti, prima a un’ostetrica, e poi al 118. Il neonato è stato portato nel capoluogo piemontese con l’elisoccorso, atterrato in un campo sportivo di Pray. A seguito dell'accaduto la procura di Vercelli ha aperto un’inchiesta.