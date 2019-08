Meteo a Torino: le previsioni del 19 agosto

La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Da Ovest avanza una linea instabile che determina maggior nuvolosità su tutto l'arco alpino occidentale, dove dal pomeriggio-sera saranno possibili rovesci e temporali sparsi in parziale sconfinamento a fine giornata anche sulle aree pedemontane piemontesi. Asciutto altrove, seppur con cieli solcati da nubi di passaggio. Clima ancora caldo e afoso. Venti deboli, locali rinforzi da Sud sul Ligure. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,7 µg/m³.