Escursionisti dispersi nel Verbano: salvati mamma e figlio

Una donna e suo figlio, che durante un'escursione si erano smarriti sulle alture tra Anzola e Megolo, frazione di Pieve Vergonte (VCO), sonno stati rintracciati dagli uomini del soccorso alpino della Valdossola.

I soccorsi

L'intervento, al quale ha collaborato la guardia di finanza, è iniziato nella sera di domenica 18 agosto e si è concluso nella mattina di lunedì 19. La donna, di 50 anni, e suo figlio, di 20, residenti nella provincia di Monza, avevano chiamato il 112 segnalando di essere in difficoltà sulla montagna che sovrasta Anzola. I due, localizzati dal soccorso alpino, sono stati raggiunti nella serata di domenica, ma il recupero è stato rinviato alla mattinata successiva per via del buio e della zona impervia. Sul posto sono stati portati viveri e vestiti per consentire ai due di passare la notte. Lunedì l'eliambulanza di Alessandria ha prelevato gli escursionisti e li ha portati in ospedale per dei controlli.