Torino, polizia arresta spacciatore e trova pistola in vano ascensore

La polizia a Torino ha trovato una pistola Akt-Ges calibro 6.35, con caricatore e cinque cartucce, nel vano illuminazione di un'ascensore in un palazzo in via delle Querce, nel quartiere Falchera. L'arma, avvolta nel cellophane, è stata sequestrata e verrà analizzata.

L’arma è stata trovata in seguito a un arresto per spaccio

Gli agenti delle volanti hanno trovato la pistola dopo aver fermato un 24enne con 30 dosi di cocaina. L'uomo, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per minacce a pubblico ufficiale, aveva in tasca un cellulare dual sim, 145 euro in contanti e 2 mazzi di chiavi. Un mazzo apriva un alloggio in via Monte Rosa, dove i poliziotti hanno trovato altre dosi di droga e 4500 euro, l'altro mazzo apriva alcuni appartamenti del quartiere. Nello stabile di via delle Querce, oltre alla pistola, sono stati sequestrati due involucri di cocaina e hashish e un bilancino di precisione.