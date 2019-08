Le previsioni meteo del weekend a Torino dal 17 al 18 agosto

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'anticiclone continua a proteggere le regioni di Nord-Ovest garantendo una nuova giornata soleggiata, salvo qualche velatura del cielo nella prima parte della giornata. Qualche annuvolamento in più sarà presente a ridosso dei rilievi montuosi, specie alpini e nella seconda parte del giorno anche sulla Liguria. Temperature stazionarie, caldo tipicamente estivo. Venti deboli a regime di brezza.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Domenica giornata in prevalenza poco nuvolosa.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,1 µg/m³.