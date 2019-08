A Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, un uomo è stato arrestato per aver importunato alcune donne e aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. L'uomo, che sarà chiamato a rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ha spintonato i militari anche quando è stato portato in caserma. A chiamare i carabinieri erano stati alcuni residenti nella zona di via Arno. Una delle donne molestate era in stato di gravidanza.