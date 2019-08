Un uomo di 80 anni, a Quargnento, in provincia di Alessandria, ha minacciato con fucili e pistole la moglie, la figlia e il dottore della guardia medica che era stato chiamato per visitarlo con urgenza. L'uomo è stato poi disarmato dai carabinieri e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santi Antonio e Biagio dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso). I militari hanno sequestrato in via cautelativa sei fucili da caccia e due pistole con relative munizioni, una delle quali detenuta in modo illegale.