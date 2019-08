Torino, rintracciato l'uomo sfuggito al tentativo di rapimento

È stato rintracciato dalla polizia l'uomo che, mercoledì 14 agosto a Torino, è sfuggito al commando che, in piazza San Carlo, poco dopo le 10, voleva rapirlo insieme alla sua fidanzata, 38enne serbo-australiana. Si tratta di un 42enne serbo già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo sfuggito al rapimento

Il 42enne è stato contattato dagli investigatori della Squadra mobile, ma non ha voluto presentarsi in Questura. Assistito dall'avvocato Saverio Ventura, sostiene di essere stato coinvolto in questa vicenda per una serie di episodi fortuiti. Agli inquirenti ha spiegato di essersi presentato in piazza San Carlo per un appuntamento per portare a termine un affare trovato su un giornale. E di essere quindi caduto, a sua insaputa, nella trappola che gli uomini del commando avevano organizzato per vendicare la truffa di cui uno di loro era stato vittima lo scorso giugno in Lombardia. Quando ha visto gli uomini armati, l'uomo ha spiegato di essersi spaventato e di essere scappato. L'ipotesi degli investigatori è che in realtà lui sia un intermediario dell'autore della truffa lombarda.

Fissata l'udienza per il commando

È fissata per domani, sabato 17 agosto, in tribunale l'udienza di convalida del fermo dei componenti del commando che ha caricato su un furgone la 38enne. Il gruppo, composto da tre tedeschi coordinati da un austriaco che è stato fermato in un secondo momento, è stato bloccato dalla polizia in via Giusti al termine di un inseguimento. Gli agenti della Squadra mobile continuano a indagare per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e i rapporti tra i protagonisti della vicenda. Secondo quanto si è appreso, la donna ha lasciato l'Italia.