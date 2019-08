Torino, rapina un minimarket e perde il cellulare: arrestato

Un ragazzo di 24 anni, originario del Gabon, è stato arrestato dai carabinieri a Torino per una rapina in un minimarket in via Aosta. Il ragazzo si è impossessato di alcune bottiglie di alcolici, per poi scappare spintonando il titolare del negozio, originario del Bangladesh, che ha provato a fermarlo. Durante la colluttazione, il 24enne ha perso il suo cellulare e quando è tornato a riprenderlo è stato arrestato dai militari giunti sul posto.