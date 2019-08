Novara, lancia cane dalle scale litigando col coinquilino: 2 denunce

Un uomo ha lanciato dalle scale un cane di razza pitbull al culmine di una lite scoppiata con il proprio coinquilino. E’ successo a Novara in via Tarantola, dove una volante della polizia è intervenuta grazie a una segnalazione. I due coinquilini, cittadini marocchini di 24 e 41 anni, rischiano ora fino a 18 mesi di carcere per maltrattamento di animali. Secondo quanto accertato, uno dei due non sopportava più la presenza in casa del coinquilino, che voleva allontanare dall’appartamento: da qui il gesto nei confronti dell'animale.

Affidato a una associazione

L'animale, in condizioni critiche, è stato portato all'Istituto Veterinario di Novara per essere medicato e successivamente verrà affidato a una associazione.