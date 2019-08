La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'anticiclone africano si smorza per l'arrivo di aria più temperata atlantica che determinerà un calo delle temperature ma con tendenza a miglioramento del tempo e sempre in prevalenza asciutto in pianura per la presenza di aria relativamente più stabile e alle quote medie. Temperature in generale lieve calo, su valori comunque pienamente estivi e caldi.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.