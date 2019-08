A Torino sono diversi gli eventi in programma per passare il ferragosto in città. Tra gli appuntamenti culturali, la Fondazione Torino Musei offre l’ingresso alla cifra simbolica di un euro al Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama, alla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e al Museo d’Arte Orientale. A Palazzo Madama inoltre ci sarà la possibilità di partecipare a una visita guidata, alle ore 11, alla mostra “Dalla Terra alla Luna”, allestita per celebrare i cinquant’anni dallo sbarco sul satellite. Per chi preferisce la tradizionale gita fuoriporta, il Castello di Masino ha organizzato un pic-nic sull’erba con attività, giochi e visite pensate per adulti e bambini.

Il concerto in quota

Infine torna a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, l’appuntamento con il tradizionale concerto di ferragosto dell'Orchestra Bartolomeo Bruni Città di Cuneo, diretta da Andrea Oddone, che porta la musica classica in quota.