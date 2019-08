Frana in alta Valle di Susa, evacuati rifugio e campeggiatori

A seguito di una frana di terra e roccia staccatasi in prossimità della cresta del Gran Becco, in alta Valle di Susa, sopra Bardonecchia, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare il rifugio Scarfiotti, a quota 2.165 metri e, in via precauzionale, anche tutti i campeggiatori, molto numerosi in questo periodo dell’anno nella zona. Due escursionisti, impegnati in una parete rocciosa, stanno facendo rientro al campo base. Stando a quanto si è appreso, non sono in pericolo.

Il geologo: "Il caldo è la probabile causa"

"Potrebbero essere i rialzi termici di questi giorni ad aver causato la frana di oggi. Temperature alte e ripetute possono aver provocato lo smottamento del terreno", spiega Alberto Dotta, geologo. "Un fenomeno a cui dovremo abituarci e, soprattutto, a cui dovremo stare attenti", sottolinea lo studioso. Domani il sindaco di Bardonecchia Francesco Avato, insieme a tecnici del Comune e del soccorso alpino farà un sopralluogo per verificare lo stato della frana e la sicurezza della zona.

Disposta l’apertura del Centro operativo comunale

I pompieri hanno anche chiuso la strada che porta al Colle del Sommeiller, al confine tra Italia e Francia, mentre Rochemolles, frazione di Bardonecchia, può invece essere raggiunta senza problemi. Oltre al rifugio, che resterà chiuso finché il fenomeno non si sarà esaurito, è stata evacuata anche la vicina margheria e sono state annullate tutte le prenotazioni, comprese quelle di questa sera per la notte di San Lorenzo.

Il Comune di Bardonecchia ha disposto, con una ordinanza, anche l'apertura pro tempore del Centro operativo comunale (Coc). Della frana sono state informate la Città Metropolitana di Torino e la Protezione civile della Regione Piemonte.

