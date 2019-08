Torino, ruba un barbecue e tenta di fuggire in bici: arrestato

Avrebbe rubato un barbecue e un televisore poi ha tentato di fuggire in sella alla sua bicicletta, ma l'uomo, un marocchino di 31 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia, a Torino. Il presunto ladro avrebbe anche cercato di nascondere la refurtiva in un cortile proprio per la difficoltà nel trasportare il bottino con la bicicletta. Nel cestino della sua Graziella è stata trovata una busta di plastica contente un'autoradio, indumenti e prodotti per l'igiene personale, la merce è risultata rubata. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre si trovava nell'abitacolo di un furgone, in tasca aveva un coltello, un cacciavite e una torcia.