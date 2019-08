La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Graduale rinforzo del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale, garanzia di tempo stabile e ben soleggiato. Farà eccezione una blanda nuvolosità irregolare non esclusa al mattino sulla Valpadana, in successivo dissolvimento. Classici cumuli pomeridiani sulle Alpi ma senza fenomeni associati. Temperature in rialzo, così come l'afa. Valori pomeridiani sui 32-33°C in Valpadana.

La situazione meteo a Biella

A Biella nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,1 µg/m³.