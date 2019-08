Asti, incendio in un campo nomadi: in fiamme una catasta di rifiuti

Sono servite quattro ore per domare l'incendio di una catasta di rifiuti al campo nomadi di via Guerra, ad Asti, scoppiato nella sera di giovedì 8 agosto. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Asti, intervenute con un'autobotte, un'autopompa, un 'ragno' meccanico e un mezzo di movimentazione terra messo a disposizione dal Comune, e gli agenti della polizia municipale. I soccorritori sono stati impegnati anche per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. I rifiuti erano stati ammassati in una grossa catasta di immondizia e legname. Il denso e acre fumo nero è stato percepito in diverse zone della città.